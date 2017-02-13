Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Социальные инновации»

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Социальные инновации 2016-2017 гг.».

Организаторами конкурса выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.

Конкурс проводится с целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по оказанию социальных услуг, привлечения внимания гражданского общества, в том числе молодежи, волонтерских организаций и СМИ, к социальным проблемам.

В конкурсе могут принимать участие граждане России, общественные, волонтерские, иные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность не менее года, организации территориального общественного самоуправления, а также журналисты и молодежные СМИ.

Конкурс проходит в четырёх номинациях: «Социально ориентированные некоммерческие организации: новые возможности», «Социальные услуги: современные подходы», «Старшее поколение: современные возможности», «Молодые волонтеры в решении социальных проблем».

На конкурс принимаются заявки с описанием проектов, реализованных в период с 1 декабря 2014 года до 20 апреля 2017 года, соответствующие одной из заявленных номинаций.

Заявки представляются соискателями до 20 апреля 2017 года по адресу: konkurs@pokoleniedobra.ru. С условиями участия можно ознакомиться на сайте конкурса.



/ Министерство социального развития Мурманской области /