Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
13.02.2017 14:30

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Социальные инновации»

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Социальные инновации 2016-2017 гг.».

Организаторами конкурса выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.

Конкурс проводится с целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по оказанию социальных услуг, привлечения внимания гражданского общества, в том числе молодежи, волонтерских организаций и СМИ, к социальным проблемам.

В конкурсе могут принимать участие граждане России, общественные, волонтерские, иные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность не менее года, организации территориального общественного самоуправления, а также журналисты и молодежные СМИ. 

Конкурс проходит в четырёх номинациях: «Социально ориентированные некоммерческие организации: новые возможности», «Социальные услуги: современные подходы», «Старшее поколение: современные возможности», «Молодые волонтеры в решении социальных проблем».

На конкурс принимаются заявки с описанием проектов, реализованных в период с 1 декабря 2014 года до 20 апреля 2017 года, соответствующие одной из заявленных номинаций.

Заявки представляются соискателями до 20 апреля 2017 года по адресу: konkurs@pokoleniedobra.ru. С условиями участия можно ознакомиться на сайте конкурса. 

 
/ Министерство социального развития Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.85
Евро = 62.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.