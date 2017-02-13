В суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Мончегорска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия

Прокурором города Мончегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Следствием установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, в г.Мончегорске, в ходе ссоры, нанесла два удара кухонным ножом в область живота и левого бедра своему знакомому, причинив тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Мончегорский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 111 УК РФ - до 10 лет лишения свободы.



Прокуратура Мурманской области