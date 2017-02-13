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13.02.2017 11:45

Сегодня - Всемирный день радио

Сегодня по всей стране отмечают Всемирный день радио. Праздновать его стали не так давно - с 2012 году. А решение о его проведении утвердили в 2011. 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН". До сих пор радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. В нашей стране День радио празднуют 7 мая, тогда в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. В столице Заполярья областное радио работает с 1 апреля 1930 года. Северяне впервые услышали слова: “Говорит Мурманск!” Так началось вещание в нашем крае. Было оно в то время только проводным и слушать передачи могли только жители Мурманска. Но уже к концу года сотни радиоточек появились и в других населенных пунктах Кольского полуострова: в Хибиногорске (ныне Кировск), Умбе, Териберке, Коле. Сейчас областное радио охватывает вещанием всю Мурманскую область. 
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