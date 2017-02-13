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13.02.2017 13:30

Поставлен вопрос об ответственности управляющей компании, по вине которой жительница г. Мурманска получила телесные повреждения

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска по факту получения телесных повреждений жительницей областного центра проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности одной из организаций.

Установлено, что в связи с ненадлежащей уборкой управляющей компанией придомовой территории жилого дома от снега и наледи, женщина, выходя из подъезда, упала и получила травму.
В этой связи прокуратурой в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.2 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.
Помимо этого, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного жилого дома.
Ход и результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры округа.

Прокуратура Мурманской области
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