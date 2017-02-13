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13.02.2017 13:15

Году экологии посвящен конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области».

Конкурс проходит в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. В нем могут принять участие все желающие. Срок представления работ – по 15 мая 2017 года. 

Конкурс проводится в четырех номинациях: ландшафты заповедных территорий, животные на особо охраняемых природных территориях, растительный мир заповедных территорий, времена года. 

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе фотографий. Форма заявки для участия в конкурсе также размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Адрес электронной почты для направления заявок для участия в конкурсе и фоторабот: ezaitseva@gov-murman.ru. Контактный телефон: (815 2) 486-782.


/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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