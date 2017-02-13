Инспекторы ДПС провели в Оленегорске профилактический рейд по соблюдению правил перевозки маленьких пассажиров

Нахождение в салоне автомобиля ребенка в специальном удерживающем кресле – одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой беспечности может стать жизнь ребенка.

Чтобы напомнить об этом автовладельцам, инспекторы ГИБДД провели в Оленегорске профилактический рейд, в ходе которого останавливали и проверяли транспортные средства на предмет соблюдения правил перевозки детей. Рейд проходил утром, когда юные северяне едут со своими родителями в школы и детские сады.

Инспекторы рассказывали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжелых последствиях, к которым может привести неправильная перевозка малышей, ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребенку. Для того, чтобы проведенная беседа не забылась, автолюбителям раздавали специальные памятки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области