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13.02.2017 12:15

Областная научная библиотека приглашает мурманчан присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»

Первая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» пройдет 14 февраля в Международный день книгодарения. Он отмечается с 2012 года в 30 странах мира, включая Россию. Инициатором проведения акции стала Ассоциация «Растим читателя». Идея акции – дарить детям хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к чтению.

Областная научная библиотека проводит акцию «Дарите книги с любовью» совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни». Фонд помогает детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Все собранные книги будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Там проходят лечение дети разных возрастов, часто вместе с родителями.

Для участия в акции можно купить книгу в магазине или выбрать любимое издание из своей домашней книжной коллекции и принести их в Областную научную библиотеку. Дети будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Издания из домашних библиотек принимаются только в отличном состоянии. 
Книги от дарителей будут приниматься 14,15,16 февраля с 16.00 до 19.00, 18 и 19 февраля с 14.00 до 17.00 в холле 1-го этажа Мурманской областной научной библиотеки (г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21а).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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