Призывников приглашают принять участие в информационной акции «Защитники Земли Русской»

С 13 по 27 февраля в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт информационная акция «Защитники Земли Русской», посвященная Дню защитника Отечества. Цель акции - показать призывникам, что армия – это хорошая стартовая возможность для получения дальнейшего образования и профессии.

В рамках акции посетители узнают об истории Российской Армии, правах и обязанностях призывника, о том, как подготовиться к службе. Молодые люди получат советы для новобранцев: на что настраиваться и как держаться в новом коллективе. Участников акции ждут информационные обзоры, викторины, просмотр документального фильма из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Для призывников подготовлены печатные информационные материалы и консультации по поиску информации в справочно-правовых базах.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека