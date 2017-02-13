Жительница Оленегорска, обвиняемая в подделке медицинских документов, предстанет перед судом

Прокуратурой города Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ.

Следствием установлено, что она внесла изменения в первоначальное содержание медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством, увеличив срок действия официального документа до июня 2017 года. В последующем она, не пройдя в установленном порядке медицинское освидетельствование на пригодность к управлению транспортным средством, с целью допуска ее к сдаче квалификационных экзаменов предъявила заведомо подложную медицинскую справку сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

Свою вину северянка признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления лицо наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Прокуратура Мурманской области