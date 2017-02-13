В Мурманской области начался конкурс детского рисунка, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области объявляет о начале традиционного ежегодного регионального конкурса детского рисунка, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.



Цели конкурса, который проводится уже в четвертый раз, – формирование у подрастающего поколения культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны труда, к сохранению жизни и здоровья в период образовательной и дальнейшей трудовой деятельности.

Конкурс проводится среди юных жителей Мурманской области по двум возрастным группам: с 7 до 9 лет и с 10 до 15 лет.

Номинации конкурса:

«Шаг в будущее» – рисунки на тему охраны труда и безопасности учащихся (на уроках информатики, физкультуры, труда, физики, химии и др.);

«Безопасный труд глазами детей» – рисунки на тему охраны труда и безопасности работников (взрослых) различных профессий и специальностей.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – на уровне муниципальных образований или отдельных организаций (образования, культуры, социального обслуживания и др.), которые организуют участие детей в конкурсе и проводят отбор лучших конкурсных работ. Рисунки, отобранные на этом этапе, направляются организатору конкурса. Работы принимаются до конца марта.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещена на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Конкурсы». Контактный телефон (815-2) 234598.

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