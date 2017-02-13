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13.02.2017 09:55

Делегация Мурманской области приняла участие в мероприятиях юбилейной X Киркенесской конференции

Делегация правительства Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным приняла участие в мероприятиях юбилейной X Киркенесской конференции. 

В первый день конференции после выступления министра иностранных дел Королевства Норвегия Бёрге Бренде заместитель главы региона представил доклад «Мурманская область в арктической повестке России», в котором рассказал о реализации в Мурманской области «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» и о формировании на территории региона Кольской опорной зоны. 

На полях конференции также состоялся ряд рабочих встреч с представителями деловых кругов Норвегии и официальными лицами. 


Для справки:

Киркенесская конференция – крупная международная площадка для обсуждения текущего статуса и перспектив развития северных территорий, сотрудничества на севере Европы и в Арктике с участием представителей политических, общественных, научных и деловых кругов России, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран. 

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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