Мурманских спасателей отметили за отличную работу. Почетными грамотами территориального управления МЧС наградили представителей предприятий и сотрудников аварийно-спасательного отряда

Наталия Бурдина.

Мурманских спасателей отметили за отличную работу. Лучшим из лучших вручили благодарственные письма главы города. Помимо этого, почетными грамотами территориального управления МЧС наградили представителей предприятий и сотрудников аварийно-спасательного отряда.

Временно исполняющий полномочия главы администрации г. Мурманска Алексей Лыженков: "Во всем видна слаженная работа как структурных подразделений Главного Управления МЧС России, так и, на мой взгляд, администрации города, и учреждений, и предприятий, которые были в этом задействованы".

Начальник аварийно-спасательного отряда г. Мурманска Игорь Осипов: "Год прошел, в принципе, будем говорить, относительно спокойно. В большинстве случаев у нас выезды социального характера, то есть, помощь населению - это две трети всех выездов. ДТП, которые напрямую на нас возложены - ликвидация данных чрезвычайных ситуаций".

В 2016-м мурманские спасатели принимали участие в ликвидации более 50 ДТП, в том числе используя, гидравлику — оборудование закуплено по госпрограмме. Итоги работы за прошлый год — все оперативные мероприятия, в том числе и по поиску пропавших, выполнены успешно. Одна из главных задач ведомства на сегодня — обеспечить запуск в Мурманске единой системы вызова экстренных служб - "112". Сейчас она функционирует в тестовом режиме.

Начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации г. Мурманска Юрий Осадчук: "Будет создан ЦОВ — это Центр обработки вызовов. Если человек где-то попал в беду в Мурманской области, естественно, по "112" он сообщает. Центр обработки вызовов принимает и распределяет уже там, где случилась беда, естественно выезжают спасатели, идет наименьшая потеря времени и человека из беды выручаем".