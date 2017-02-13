Контроль за изъятием детей из неблагополучных семей. В Мурманской области создана рабочая группа

Яков Осетров.

В Мурманской области создана рабочая группа, задача которой - контроль над изъятием детей из неблагополучных семей, где родители ведут асоциальный образ жизни и не выполняют своих обязанностей. В Заполярье по этой причине ежегодно забирают около 120 несовершеннолетних. Временно, чтобы дать взрослым шанс исправиться. Если нет, лишают родительских прав. Но если система даёт сбой - ребенок испытывает огромный стресс, пока оспаривается правомерность действий полиции и органов опеки. Такие случаи в России были и по распоряжению президента России, по всей стране, создаются группы для проверки справедливости принятых решений. В Заполярье в состав новой структуры вошли инспекторы комиссий по делам несовершеннолетних, члены Общественной палаты и представители родительской общественности.

Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган: "Любое изъятие ребёнка из семьи должно идти только по решению суда. Да, ребёнок напуган, угроза жизни есть - немедленно надо его забрать, но далее должны быть такие действия. Ограничиваться только постановлением главы администрации или протоколом полицейского сегодня уже недостаточно".