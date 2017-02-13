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К 100-летию Мурманска
Время Арктики
13.02.2017 09:13
Открыта для проезда а/д "Кола — Серебрянские ГЭС" с 00 км до 32 км
С 9:00 а/д "Кола — Серебрянские ГЭС" с 00 км до 32 км открыта для движения всех видов транспорта.
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