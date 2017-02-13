Зона туризма. Перспективные проекты для развития села Териберка

Илья Комлев.

О будущем Териберки шел разговор в правительстве области. На заседании рабочей группы по развитию села обсудили конкретные проекты. Реализация некоторых уже стартовала. Упор, в первую очередь, на туризм. Нужно использовать известность, которую принес Териберке "Левиафан". Сегодня это культовое место. Количество приезжающих гостей исчисляется тысячами. Но считать эту территорию туристской, по мнению главы региона, пока рано.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Поскольку ничего, что должно быть для приема туристов, никакой инфраструктуры, практически никакой, за исключением небольшого количества объектов, сегодня нет. Нет самого необходимого - дороги, устойчивого сообщения с Териберкой и т.д. И, конечно, есть большой запрос, чтобы Териберка обрела тот облик, которого она достойна".

Сейчас запущена реализация 7 проектов. Не все они, как строящийся эко-отель - туристические. Сносятся аварийные дома, разбираются руины. Решается вопрос вывоза и утилизации бытового мусора. Проектируется цех по заготовке дикоростущих ягод и грибов. Выделяется участок для строительства солеварни. Это будет первое в стране производство соли из морской воды в промышленных масштабах - 4 тысячи тонн в год.

Управляющий партнер проекта "ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер" Олег Степанов: "Мы разработали технологическую цепочку, которая включает в себя даже ступень, связанную практически с нанотехнологиями. Это молекулярные мембраны, которые концентрируют соляной раствор. Затем идут выпарные аппараты последнего поколения. Тоже достаточно высокотехнологичное оборудование с механической рекомпрессией пара. Сейчас эта цепочка пока испытывается на заводе-изготовителе".

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Мы, конечно, себе ставим амбициозные цели - к году, когда Териберке будет 500 лет, реализовать там не только туристические проекты, но и возродить прибрежное рыболовство. В 60-е годы население Териберки было 5 тысяч человек. Работали рыбколхозы, два рыбзавода и т.д".