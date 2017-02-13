В Мурманской области сотрудники дорожной полиции обратили внимание водителей на безопасность несовершеннолетних пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции Кандалакши совместно с учащимися школы № 4 поселка Умба провели акцию «Внимание! На дороге дети!». Целью мероприятие стало повышение дорожной грамотности водителей транспортных средств и снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Школьникам представилась возможность выступить в роли стражей правопорядка на дороге. У Дома культуры сотрудник ОГИБДД останавливал автомобили, а ребята вручали водителям листовки со следующим содержанием: «Детству - безопасные дороги!», «Не оборви чью-то жизнь!». Ребята обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, снижать скорость возле дошкольных и общеобразовательных учреждений, а так же перед пешеходными переходами.

Водители с благодарность принимали памятки, пообещав не нарушать Правила дорожного движения. Также участники акции обратились к несовершеннолетним участникам дорожного движения и напомнили юням пешеходам, что очень опасно перебегать дорогу перед приближающимся транспортным средством.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»)