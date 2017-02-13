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13.02.2017 09:30

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ –  ПР. КОЛЬСКИЙ 62, 66, 68
С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 15 ФЕВРАЛЯ –  ПР. КОЛЬСКИЙ, 60, 86, 218, 220, 222
09.00 – 15.00     ул. Павлика Морозова, 1/7


О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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