В мурманском Центре защиты материнства прошел День открытых дверей

Анастасия Ярославская.

Приглашения разослали, прежде всего, по социальным службам. Предложили знакомство и дружбу - с прицелом наладить взаимодействие, чтобы знать на кого, при случае, можно опереться. Обмен информацией, рассказ о работе центра и демонстрация возможностей. В помещении на Бочкова "Колыбель" совсем недавно. Но люди идут. Приносят вещи, игрушки, продукты питания для матерей, волей случая оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь рады всем - организация некоммерческая, держится на волонтерах.





