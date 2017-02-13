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13.02.2017 09:12

В мурманском Центре защиты материнства прошел День открытых дверей

Анастасия Ярославская.

Приглашения разослали, прежде всего, по социальным службам. Предложили знакомство и дружбу - с прицелом наладить взаимодействие, чтобы знать на кого, при случае, можно опереться. Обмен информацией, рассказ о работе центра и демонстрация возможностей. В помещении на Бочкова "Колыбель" совсем недавно. Но люди идут. Приносят вещи, игрушки, продукты питания для матерей, волей случая оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь рады всем - организация некоммерческая, держится на волонтерах. 
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