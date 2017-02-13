Администрация Мурманска окажет посильную помощь социально-ориентированному бизнесу

Яков Осетров.

Об этом заявил глава города Дмитрий Филиппов во время посещения предприятия общества слепых "Севертара", где изготавливают коробки. В штате всего 21 человек. Большинство - в вынужденных отпусках. Сырья недостаточно. Заказов - нет. Предприятие - реабилитационное и его банкротство категорически недопустимо. Будущее зависит от востребованности продукции и городские власти - в поисках путей решения проблемы.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я буду обращаться к предпринимательскому сообществу, чтобы предприниматели обратили внимание на это предприятие и возможно, если это требуется, заключили соответствующие договоры".