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13.02.2017 09:05

Администрация Мурманска окажет посильную помощь социально-ориентированному бизнесу

Яков Осетров.

Об этом заявил глава города Дмитрий Филиппов во время посещения предприятия общества слепых "Севертара", где изготавливают коробки. В штате всего 21 человек. Большинство - в вынужденных отпусках. Сырья недостаточно. Заказов - нет. Предприятие - реабилитационное и его банкротство категорически недопустимо. Будущее зависит от востребованности продукции и городские власти - в поисках путей решения проблемы.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я буду обращаться к предпринимательскому сообществу, чтобы предприниматели обратили внимание на это предприятие и возможно, если это требуется, заключили соответствующие договоры".
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