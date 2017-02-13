Артем Дашевский.

В нашем выпуске печальное известие. Из жизни ушла народная артистка России Маргарита Васильевна Конторина. Родилась она в блокадном Ленинграде, с детства мечтала о сцене, окончила драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе. Флотский театр стал ее вторым домом, семьей. Ему она отдала 42 года. Играла классику, характерные роли. В январе мы отметили ее 75 -летие. Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким. "Жизненный путь Маргариты Васильевны является примером искреннего и возвышенного служения искусству сцены. Созданные актрисой яркие, блистательные образы навсегда сохранятся в нашей памяти", – говорится в телеграмме. Похоронят Маргариту Васильевну в Санкт-Петербурге. О прощальных мероприятиях в Мурманске мы сообщим дополнительно.