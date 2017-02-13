Проверка документов, оценка состояния транспортных средств. В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус"

Елена Сивонен.

Операция "Автобус". Оперативно-профилактическое мероприятие в регионе. Проводят сотрудники ГИБДД и судебные приставы. Проверка документов, оценка состояния транспортных средств. Нередко на одной оси разная резина. Как, например, у маршрутного такси 54-го номера - одна зимняя, другая - летняя. Водитель подвергает пассажиров опасности. В числе нарушений также - отсутствие подсветки номера, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. Водителям выписывают штрафы - от 500 рублей. К административной ответственности привлекают должностных лиц - механиков - за выпуск на линию авто с техническим неисправностями.