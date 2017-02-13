Мурманская область "встала" на "Лыжню России"

Андрей Зайцев.



Мурманская область вместе со всей страной вышла на "Лыжню России". Это уже 35-й массовый забег, северяне в 10-й раз принимают в нём участие. Число любителей лыжного спорта с каждым годом растёт, что подтверждает статистика соревнований. Для субъектов - это первые старты года, которые открывают календарь всероссийских массовых мероприятий. В Кольском Заполярье, в отличие от других областей, погода не стала вносить свои коррективы. На лыжню вышли все, кто хотел - от мала до велика.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня в 70 регионах страны более 1,5 миллионов человек встали на лыжи, взяли в руки палки и отправляются на лыжные соревнования. Я поздравляю всех с этим прекрасным спортивным праздником, я желаю вам успехов, почаще берите лыжи! Приходите в Долину Уюта и катайтесь".

Заместитель командира 279-го отдельного истребительного авиаполка палубной авиации СФ Павел Прядко: "Солнце делает все. Летчики начинают себя чувствовать лучше. Ну, а когда проводятся массовые мероприятия с детьми, женами, конечно, это поднимает общее настроение, сразу приближаем весну своим бодрым зарядом здоровья".





