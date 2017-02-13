Массовость и приобщение к здоровому отдыху. Мурманская область в десятый раз присоединилась к масштабному спортивному празднику "Лыжня России"

Андрей Зайцев.



35 "Лыжня России". Мурманская область в десятый раз по традиции присоединилась к масштабному спортивному празднику. География уникальной гонки на Кольском Севере еще шире. Впервые на дистанции - гарнизон Североморск-3.

Небольшой военный городок - как одна семья. И каждый праздник - один на всех. Всё, что делают взрослые, моментально становится примером для подражания у малышей.

Всероссийские старты здесь проходят впервые с советских времён. Но это вовсе не означает, что армия и спорт все эти годы существовали отдельно друг от друга.

Заместитель командира 279-го отдельного истребительного авиаполка палубной авиации СФ Денис Ищенко: "Офицеры приняли это мероприятие на "ура", потому что защитник Отечества должен быть спортивно подготовленным в полном объёме".

Всего в 16 муниципалитетах области в "Лыжне России" приняли участие 7900 лыжников. На главную гонку региона в Мурманске заявились 1200 человек. Погода не стала вносить свои коррективы и открытие состоялось точно по плану.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я поздравляю всех с этим прекрасным спортивным праздником, я желаю вам успехов, почаще берите лыжи, приходите в Долину Уюта и катайтесь!"

Соревновательный элемент во всероссийском массовом забеге минимальный. Но традиционно в Долине Уюта выбирается самая спортивная семья. Уже не в первый раз это звание достаётся семье Аверкиевых.

Дмитрий Аверкиев: "У моих старших - юбилейная. Они первый раз в 2008 году приняли участие в "Лыжне России". В этом году в 10 раз. Сейчас у нас второе поколение наших детей. Дочке третьей - 2,5. И через 2 недели супруга у меня будет рожать ещё очередного ребёнка".

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "У нас здоровая нация, мы будем продолжать эти традиции, потому что не бывает спорта высших достижений без массового спорта".

Массовость, приобщение к здоровому отдыху - основная цель таких мероприятий. Количество северян, вышедших на 35 "Лыжню России" превысило федеральные прогнозы.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Не хватает номеров и шапочек, которые Минспорт ежегодно присылает в регион, но, я смотрю, это не портит настроение всем участникам".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы люди ответственные. К обязанностям своим относимся добросовестно. Поэтому чтобы народ на диване не засиживался, приходится самим пример подавать".

"Лыжня России" открыла календарь всероссийских соревнований в области. Она же дала старт череде больших традиционных турниров Заполярья спортивного.

Города и посёлки, регионы, целая страна на одной лыжне. "Лыжне России". В Мурманской области центральная спортивная арена - вновь Долина Уюта. И вновь главное здесь не минуты и секунды, а эмоции. И вновь финиш "Лыжни России" означает, что до старта "Праздника Севера" осталось совсем чуть-чуть.





