Завершилась рабочая поездка в Мурманскую область министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского

Елена Белкина.

В Мурманском морском торговом порту он провел совещание по развитию на старейшем предприятии областного центра природоохранных технологий. В 19-м году в России вступают в силу новые экологические требования и все предприятия должны перейти на самые современные технологии в этой сфере.

Среди приоритетных направлений министерства - экологическое образование школьников, создание новых национальных парков, современная система обращения с бытовыми отходами

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской: "Мы - арктический регион, Мурманскую область в качестве приоритета для себя поставили, и в этом году, я думаю, не раз здесь побываем. Мне здесь важно не только побывать, нужно многие проекты сдвинуть. И этот год должен быть в определенной степени прорывным. Так что Мурманская область для нас не чужая".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мурманская область вошла в число 25 регионов пилотных, где будут применяться современная система обращения с твердыми бытовыми отходами. Мы к этой поре уже подготовились. Проект у нас уже есть и есть концессионер, с которым подписано соглашение. Действительно, мы двигаемся в этом направлении быстрее, чем другие субъекты РФ, но работа предстоит очень сложная".