Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким народной артистки России Маргариты Конториной в связи с ее смертью.



На протяжении более 40 лет талант Маргариты Васильевны неизменно вызывал восхищение зрителей Драматического театра Северного флота. Её уход из жизни – это невосполнимая утрата для Мурманской области, отметила глава региона.



«Жизненный путь Маргариты Васильевны является примером искреннего и возвышенного служения искусству сцены. Созданные актрисой яркие, блистательные образы навсегда сохранятся в нашей памяти», – говорится в телеграмме.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /





