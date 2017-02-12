Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
12.02.2017 13:50

Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким народной артистки России Маргариты Конториной в связи с ее смертью

Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким народной артистки России Маргариты Конториной в связи с ее смертью.

На протяжении более 40 лет талант Маргариты Васильевны неизменно вызывал восхищение зрителей Драматического театра Северного флота. Её уход из жизни – это невосполнимая утрата для Мурманской области, отметила глава региона.

«Жизненный путь Маргариты Васильевны является примером искреннего и возвышенного служения искусству сцены. Созданные актрисой яркие, блистательные образы навсегда сохранятся в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.85
Евро = 62.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.