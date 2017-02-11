Мурманских спасателей отметили за отличную работу. Лучшим из лучших вручили благодарственные письма главы города

Наталия Бурдина.

Почетными грамотами регионального управления МЧС - наградили представителей предприятий и сотрудников аварийно-спасательного отряда. В 2016 участвовали в ликвидации больше 50 ДТП, искали и находили пропавших. Без недочетов отработали на Крещение. Одна из главных задач ведомства сегодня - обеспечить запуск в Мурманске единой системы вызова экстренных служб "112". Сейчас она работает в тестовом режиме.

Начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации г. Мурманска Юрий Осадчук: "Будет создан ЦОВ — это Центр обработки вызовов. Если человек где-то попал в беду в Мурманской области, естественно, по "112" он сообщает. Центр обработки вызовов принимает и распределяет уже там, где случилась беда, естественно выезжают спасатели, идет наименьшая потеря времени и человека из беды выручаем".





