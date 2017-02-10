Глава Мурманска совершил объезд проблемных точек города, где люди с ограниченными возможностями - испытывают определенные трудности

Яков Осетров.

Глава Мурманска Дмитрий Филиппов по просьбам инвалидов - совершил объезд проблемных точек города, где люди с ограниченными возможностями - испытывают определенные трудности. На остановке "Автопарк", например, образовалась тройная линия преград для колясочников. На их пути - фонарный столб, установленный посередине тротуара, двойной бордюр, бетонный забор и, наконец, дорога, где под слоем снежной каши сплошной лёд.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Проблема понята - и мы будем решать её. Тут, скорее всего, потребуется реконструкция тротуара. Что делать с забором - специалисты решат".

Председатель общественной организации молодых инвалидов "Валентина Плюс" Артем Ермоленко: "Здесь дополнительно нужен звуковой светофор, потому что здесь и школа находится рядом, и ребята, которые посещают нашу организацию - нужно сделать так, чтобы максимально безопасно передвигаться и ходить по городу Мурманску".





