"Электротранспорт" отмечает юбилей - 55 лет. В областном дворце культуры праздничный вечер

Анастасия Русинова.

Уникальный заполярный троллейбус. "Электротранспорт" отмечает юбилей - 55 лет. Праздничный вечер в областном Дворце культуры. В зале и ветераны троллейбусного депо и те, кто сегодня обеспечивает пассажирские перевозки в Мурманске. Водители, ремонтники, кондукторы. Лучшим сотрудникам Марина Ковтун вручила благодарственные письма и ведомственные награды.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я желаю вам процветания, я желаю вашему предприятию успехов, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. А власть областная и муниципальная в этом вам всегда поможет".

Генеральный директор АО "Электротранспорт г. Мурманска" Сергей Коробков: "Это наши люди, это те, кто присутствует здесь в зале, кто сейчас находится за рулем. Это гордость и ценность - и на сегодня уже не только предприятия, но и всего города Мурманска. Здоровья, успехов на многие-многие годы, с праздником вас! Спасибо вам за ваш благородный труд".

Официальная дата пуска первого троллейбуса в Мурманске - 11 февраля 1962 года. Для строящегося Мурманска это было настоящим событием. В благодарность за безупречную работу на протяжении всех 55 лет - подарок от города - сертификат на приобретение нового троллейбуса.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Любовь горожан к троллейбусам очень уважительная, почтительная. Троллейбус в нашем городе считается самым северным троллейбусом в мире".

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов: "Пожелание — в дальнейшем работать как точно отлаженный механизм, без перебоев. А я, как глава города, буду содействовать в этом всеми возможными силами и средствами".







