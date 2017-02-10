Региональное правительство держит на жёстком контроле ситуацию с отоплением в посёлке Спутник

Андрей Зайцев.

Не так давно его жители направили обращения в Министерство обороны и региональное отделение Общероссийского народного фронта с просьбой помочь. Население жаловалось на холод в многоквартирных домах и детском саду. Все объекты, включая котельные обслуживают организации, находящиеся в ведомстве Минобороны. Специалисты ОНФ и Госжилинспекции выезжали на место. По факту на встрече сказано следующее: температура не выходит за рамки установленных норм, то есть не ниже 18 градусов. Но выше поднять её затруднительно. Помимо проблем на теплотрассе, котельные работают в ручном режиме - уголь забрасывается лопатами. И при очистке котлов от золы, а так же пересменке, сложно просто даже поддерживать постоянную температуру.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Если у нас не будет уверенности в том, что ситуация нормализована надолго, по крайней мере до лета, то в начале следующей недели, специалисты Минэнерго и ЖКХ, ГЖИ выйдут дополнительно в это муниципальное образование".





