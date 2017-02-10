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10.02.2017 19:05

Губернатор Марина Ковтун провела заседание проектной группы по социально-экономическому развитию Териберки

Илья Комлев.

О будущем Териберки сегодня шел разговор в правительстве области. На заседании рабочей группы по развитию села обсудили конкретные проекты. Реализация некоторых уже стартовала. Упор, в первую очередь, на туризм. Необходимо использовать известность, которую принес Териберке "Левиафан". Сегодня это культовое место. Количество приезжающих сюда гостей исчисляется тысячами. Но считать эту территорию приспособленной для туристов, по мнению главы региона, пока рано.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Поскольку ничего, что должно быть для приема туристов, никакой инфраструктуры, практически никакой, за исключением небольшого количества объектов - сегодня нет. Нет самого необходимого - дороги, устойчивого сообщения с Териберкой и т.д. И, конечно, есть большой запрос, чтобы Териберка обрела тот облик, которого она достойна".


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