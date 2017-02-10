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10.02.2017 17:50

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Еще одна золотая страница в летописи Военно-морского флота России. В Североморске чествовали экипажи ударной корабельной группировки, вернувшейся из Сирии.

Моногород - как бизнес-план территории будущего развития. Рабочая поездка главы области в Ковдор.

Новые правила предоставления и выплаты ЕЖКВ . Кто от новшества выиграет, а кто проиграет . Комментарий регионального министра социального развития .

3 млрд 200млн пассажиров за 55 лет. Юбилей мурманского "Электротранспорта".

Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 10:20.
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