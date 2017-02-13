Члены регионального отделения Союза театральных деятелей России – сегодня гости дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Алёна Ермоленко.

На днях региональное отделение Союза театральных деятелей России отметило 70-летие. В каком направлении развивается сегодня российское театральное искусство, какие задачи ставит перед собой актерское объединение? На эти вопросы в программе «Север мой» ответят члены регионального отделения Союза театральных деятелей России — актеры театра Северного флота Алексей Гудин и Алексей Макаров, актриса областного Театра кукол Екатерина Ефремова.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.





