Работа над ошибками проведена. Аэропорт "Мурманск" скорректировал систему оповещения пассажиров

Анастасия Ярославская.

Ситуация в мурманском аэропорту стабилизируется. Жалоб меньше, как и сбоев. И не только потому, что погода наладилась. После вмешательства губернатора, которая "поставила ребром" вопрос создания комфортных условий для пассажиров, проведена "работа над ошибками". Не все еще сделано. Но главное - план действий готов: "Ни хао - это здравствуйте, и се сео - это спасибо. К сожалению, больше ничего, но учу, учу".

Работникам аэропорта не просто впору учить китайский - гости из Поднебесной настолько зачастили, что скоро, возможно, на электронном табло появятся иероглифы - в дополнение к русскому и английскому тексту. Вопрос с отдельной зоной уже решен. На втором этаже аэровокзала скоро будет мини чайна таун. Инициировал туроператор - для большего и общего удобства. Сейчас - финальные работы.

Сменный начальник координационной диспетчерской службы ОАО "Аэропорт "Мурманск" Максим Тверетинов: "Они прилетают и за снегом, и за северным сиянием, и примета у них даже такая есть - что дети, зачатые в северное сияние, будут счастливые, богатые. Поэтому все работает, а этого у нас всегда много, поэтому - мы рады, прилетайте".

Блиц: "Мы не только будем рекомендовать посетить Мурманск людям в Китае, но также в Таиланде и вообще у нас многие знают о Мурманске и мечтают побывать здесь".

Настроение сегодняшней китайской группы ничто не подпортило. Заряженные эмоциями от настоящей русской зимы они вылетели обратно вовремя. Их 39 земляков, накануне задержались в Заполярье почти на сутки. Но в отличие от декабрьских срывов в расписании, на этот раз скандалов не было. В воздушной гавани запущена дополнительная схема информирования. Работа с авиакомпаниями активизирована, сайт переформатирован, рассылка в региональные СМИ идет мгновенно - чего раньше не было.

Начальник координационной диспетчерской службы ОАО "Аэропорт "Мурманск" Геннадий Шляхтер: "Мы так сделали, знаете, такие параметры - задержки более трех часов воздушных судов по любым причинам и когда закрывается аэродром - по метеоусловиям. Другие нюансы - технические, может быть. Поэтому, вот в этом плане мы продумали".

Продумана - хотя и не до конца - схема дорожного движения. Автобусы и маршрутные такси уже высаживают и забирают людей аккурат у входа, а не в полусотне метров, как это было совсем недавно. Сейчас решается, как сделать удобнее движение на нижней привокзальной площади. С этим сложнее - вопрос со стоянкой все еще в судебной плоскости. С претензиями и замечаниями в свой огород медлить не стали. Там, где возможен компромисс - пошли. Помня, главное в обслуживании - качество.

Управляющая делами ОАО "Аэропорт "Мурманск" Лилия Сальникова: "Высказывание - клиент всегда прав, пассажир всегда прав - оно абсолютно правильное для нас. Пассажир всегда прав, даже если он не прав, мы должны работать с этой точки зрения".

Для удобства и большего выбора - новые маршруты. Летнее расписание еще в процессе, но уже налицо - улучшение по региональным направлениям. В июне откроются прямые полеты в Калининград, в Архангельск по планам - 12 рейсов в неделю. По северной столице ожидается дефицит, зато в Москву - больше предложений.

Руководитель по авиационной коммерческой деятельности ОАО "Аэропорт "Мурманск" Александр Архипов: "Мы предполагаем, что у нас в летнем расписании будут выполняться полеты на Анапу три раза в неделю, на Сочи - 3 раза в неделю, на Симферополь - 7 раз в неделю".

Возможно, в расписании появится и Геленджик. Идут переговоры. Нет понимания, к чему готовится по Египту - из опыта, конкретика если и будет, то ближе к осени. Зато конкурентно турецкое предложение. В конце апреля трижды в неделю самолеты прямиком доставят северян из Мурманска к морю и солнцу - в Анталию.