Сотрудники областного управления Россельхознадзора и мурманской таможни на одном из складов обнаружили партию санкционных продуктов

Елена Ямаш.

Польские и турецкие помидоры, шампиньоны, баклажаны, и лук порей. Партию санкционных продуктов сегодня обнаружили сотрудники областного управления Россельхознадзора и Мурманской таможни на одном из складов в Хибинском переулке. В ходе проверки выяснилось: фитосанитарные документы на заморские овощи у владельца отсутствуют. Общий вес изъятой партии, запрещенной к ввозу и продаже в России, превысил 140 килограммов. Контрафактные овощи уничтожили на мусоросжигательном заводе Мурманска.

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Мурманской области Евгения Александрова: "В дальнейшем будет проводиться административное расследование, в ходе которого будет установлено, каким образом эта продукция попала к собственнику, поскольку никаких документов на нее предъявлено не было".







