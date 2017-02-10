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10.02.2017 14:17

В Мурманской области участники инвестиционного процесса смогут взаимодействовать в едином информационном поле

О совершенствовании порядка формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе (Плана инфраструктуры) сегодня на заседании областного правительства доложила министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

В настоящее время План инфраструктуры содержит информацию о 162 проектах, реализуемых в социальной сфере, транспортном комплексе и энергетике. Общий объем финансирования за счет средств всех источников составляет 175,2 млрд рублей. По итогам 2015 года работы по 28 проектам были полностью завершены, объекты введены в эксплуатацию с соответствующими разрешениями.

Как сообщила Ольга Кузнецова, министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области разработало документ, вносящий изменения в порядок формирования Плана инфраструктуры. Они обеспечат полное соответствие Плана целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ по направлению «совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта». План инфраструктуры будет в наглядной форме размещаться на интерактивной карте-схеме Мурманской области – уже ведутся работы по интеграции интерактивной карты в геоинформационный портал региона. Это позволит расширить возможности размещения и использования сведений об инвестиционных проектах с привязкой к земельным участкам и обеспечит актуальность информации о свободных инвестиционных площадках. Обновление Плана инфраструктуры будет осуществляться ежемесячно.

«Утверждение нового порядка формирования и обновления Плана инфраструктуры создаст возможность взаимодействия для всех участников инвестиционного процесса в едином информационном поле», – подчеркнула Ольга Кузнецова.


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