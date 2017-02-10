На заседании правительства Мурманской области министр экономического развития региона отчиталась о работе ведомства в 2016 году

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, проведённом губернатором Мариной Ковтун, министр экономического развития региона Елена Тихонова выступила с отчетом о работе своего ведомства в 2016 году.

Как сообщила Елена Тихонова, по оценке Минэкономразвития России Мурманская область вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по обеспечению реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, согласно которой регион станет стратегическим центром Арктической зоны Российской Федерации, подготовлены предложения по формированию Кольской опорной зоны России в Арктике и к проекту федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ», касающиеся мер, направленных на интенсификацию социально-экономического развития. Совместная работа со всеми заинтересованными органами власти и организациями в этом направлении будет продолжена и в текущем году.

Важнейшим инструментом достижения целей и задач Стратегии в соответствии с определенными приоритетами являются государственные программы Мурманской области. Министерством осуществляется координация деятельности исполнительных органов государственной власти по привлечению на реализацию госпрограмм области межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

«Еще одним важным базовым звеном стратегического планирования является прогнозирование социально-экономического развития. Качество прогнозирования напрямую зависит от системности мониторинга и углубленности анализа показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона и муниципальных образований, финансово-экономическое состояние предприятий. Данная работа также находит отражение в отчете губернатора о результатах деятельности правительства перед областной думой и в докладе об итогах года и задачах на очередной год», – подчеркнула Елена Тихонова.

В 2016 году регион вошел в ТОП-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий за 2015 год и получил грант в сумме 217,7 млн рублей.

В прошлом году организовано проведение трех заседаний межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей майских указов, обеспечена своевременная подготовка информации о ходе их реализации.

Существенным достижением взаимодействия регионального минэкономразвития с муниципальными образованиями является одобрение в прошлом году Минэкономразвития России заявки региона на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кировске.

Приоритетными задачами текущего года являются разработка программ комплексного развития моногородов и привлечение средств из федерального бюджета на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта по формированию туристско-рекреационной зоны в Кировске. Заявка будет подготовлена в марте-апреле 2017 года.

С целью развития налогового потенциала подготовлен и в 2016 году принят Закон Мурманской области, предусматривающий введение нового механизма расчета налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости. При этом для недопущения резкого увеличения налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса предусмотрено постепенное повышение ставок налога для лиц, применяющих специальные режимы налогообложения.

Министр экономического развития особо отметила, что из всех регионов, перешедших на кадастр организаций, у нас установлены наименьшие ставки налога для данной категории налогоплательщиков.

Продолжена реализация социального проекта «Спасибо за Победу!». В прошлом году все предприятия – участники акции продлили соглашения до 2021 года. Сегодня в 118 магазинах региона предоставляется 10-процентная скидка на социально значимые продукты питания для 10 тыс. граждан льготной категории.

В 2016 году успешно реализованы поставленные перед министерством задачи в сфере обеспечения международных и внешнеэкономических связей Мурманской области. Разработаны основные направления международных и внешнеэкономических связей области на период 2016-2017 годов и налажена система планирования основных мероприятий в этой сфере.

Ключевым бизнес-событием прошлого года в регионе стала V юбилейная Мурманская международная деловая неделя, которая получила поддержку шести федеральных органов исполнительной власти. В ее мероприятиях приняли участие порядка 4 тыс. участников из 21 региона России и 14 зарубежных стран.

«От нашего активного участия в процессе выстраивания федеральных и региональных приоритетов с максимальной для нас отдачей и принятых на федеральном уровне решений зависит успех реализации целевого сценария, заложенного в нашей Стратегии развития региона. Министерство сделает все необходимое для организации этой работы», – заверила Елена Тихонова.



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