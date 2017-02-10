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10.02.2017 14:32

Деятельность Программно-целевого совета Мурманской области будет усовершенствована

Сегодня министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова на заседании регионального правительства проинформировала собравшихся о совершенствовании деятельности Программно-целевого совета Мурманской области. 

Напомним, Программно-целевой совет Мурманской области – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган – был образован в 2012 году из представителей исполнительной и законодательной власти, муниципальных образований и общественности для совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области. При Программно-целевом совете образованы рабочие группы по четырем направлениям: «Развитие человеческого капитала», «Комфортная и безопасная среда», «Устойчивый экономический рост», «Эффективное государственное управление». 

По словам министра, практика предыдущих лет показала необходимость внесения изменений в Положение о Программно-целевом совете Мурманской области.

«Необходимо обеспечить более глубокую интеграцию Программно-целевого совета и рабочих групп в процесс государственного планирования, системного мониторинга результатов реализации госпрограмм – важнейшего инструмента достижения целей и задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области», – подчеркнула Елена Тихонова.

Соответствующие изменения предусматривают проведение заседаний Программно-целевого совета не реже одного раза в полугодие и представление на них отчета руководителей рабочих групп, расширение спектра полномочий рабочих групп и организацию их деятельности в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами работ, создание президиума Программно-целевого совета Мурманской области для решения оперативных вопросов, в том числе разногласий, возникающих между членами рабочей группы при рассмотрении проектов программ.

Как сообщила Елена Тихонова, пакет документов по внесению изменений в нормативные правовые акты Мурманской области был заранее направлен на рассмотрение в Мурманскую областную Думу и региональным исполнительным органам государственной власти. Поступившие замечания и предложения изучены.


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