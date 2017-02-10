Коллекция беломорских аметистов, зеленый малахит из Конго . В г. Апатиты открылась традиционная выставка-ярмарка "Каменный цветок"

Илья Комлев.

Увидеть и приобрести работы мастеров из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Мурманской области и других регионов страны на выходных можно будет в Апатитах. В городском ДК открылась традиционная выставка-ярмарка "Каменный цветок".

Бесконечное количество оттенков сиреневого. Это коллекция беломорских аметистов. Интересно, что любимый многими за свою красоту камень, с точки зрения науки, всего лишь — разновидность кварца — самого распространенного минерала на земле. В этот раз "Каменный цветок" расцвел на нескольких площадках — одна из них выставочный зал Кольского научного центра.

Инженер-исследователь Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН Татьяна Писарева: "Смотрите, листочки какие зеленые, жирные и хорошие. Вот только-только, кстати, еще цветет. Всю зиму цветет, не переставая".

Вместо грунта в гидропонной установке - ковдорский вермикулит. В фильтре он же — за считанные секунды очищает воду от нефти. В Год экологии акцент - на охрану природы. Пример бережного отношения к ней — коренные народы. Камень в бересте — рыболовное грузило саамов.

Директор музея-архива Истории изучения и освоения Европейского Севера Евгения Пация: "Не больше 20 сантиметров с одного дерева снято. И снято так, что в этом месте образовалась кора. Не береста опять, а кора, которая защитила этот слой".

Лекция о традиционной экологии в Музее истории освоения Севера — тоже часть программы. Как и мастер-класс по изготовлению картин из каменной крошки. За полтора часа освоить азы непростого искусства дали возможность всем желающим. Правда, часть работы за своих учеников наставница сделала заранее.

Педагог дополнительного образования Центра детского творчества имени Ферсмана Александра Калюк: "Процесс такой, длительный сам по себе. Если делать грунтовку, то это нужно ждать еще порядка 2-3 часов. А у нас этого времени нет, но хочется, чтобы работа получилась красивая у каждого".

Зеленый малахит из Конго. Сиреневый чароид из Иркутска. Свои товары на апатитскую ярмарку темнокожий коробейник Оконго ги Селестен привозит второй раз.

Оконго ги Селестен: "Я не боюсь конкуренции, потому что у меня исключительные изделия, которые не повторяются".

Точно неповторимы работы Галины Храбровой, кировского художника-костореза. Покупатели одни и те же - хотят разнообразия. Это стимул к творчеству. Да и материал не позволяет делать одинаковых вещей.

Галина Хабарова: "Все равно они получаются все разные. Сначала обрабатываю олений рог. Затем вывариваю в специальном растворе. Это уже готовую работу, отгравированную".

В следующем году у "Каменного цветка" юбилей — четверть века. Выставка ожидаемая, и каждый раз новая. Не повторятся стараются не только участники, но и организаторы.