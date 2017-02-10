В Мурманске обсудили меры социальной поддержки

Анастасия Ярославская.

На заседании регионального правительства сегодня обсуждали меры социальной поддержки. В частности, речь шла о механизме ежеквартальных коммунальных выплат. С этого года установлен новый порядок - вместо компенсации "твердые" 1550 рублей положены ветеранам труда и 3000 - реабилитированным лицам. Самая многочисленная - именно первая категория - 93,5 тысячи получателей. Как сообщил сегодня профильный министр, волноваться не стоит - финансирование даже увеличено: в этому году бюджет потратит на эти нужды свыше двух миллиардов рублей. Новшества введены для большего удобства и более четкой адресности. На повестке - корректировка деталей, каких-то принципиальных изменений нет. Просто правила нужно привести в соответствие.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Сложнее обстоит дело. И второе, постановление посвящено этому — специалисты, работающие на селе. Здесь у нас более сложная конструкция. Мы фиксированный размер, который идет - 2, 3 и 4 тысячи - в зависимости от категорий специалистов, установили для тех, кто получает этот статус с 1 января 17 года. А для тех, кто уже работал на селе, их фиксированный размер в индивидуальном порядке, в соответствие с формулой".

И сегодня на заседании правительства губернатор Марина Ковтун вручила удостоверения мировым судьям, пожелав им "успехов в службе обществу, мудрости и твёрдости в принятии решений". Комитет по культуре рапортовал о достижениях в выставочной деятельности. Регион опережающими темпами выполняет Указ Президента - к 18-му году увеличить базовые показатели как минимум вдвое. Наши музеи к заданной планке приблизились досрочно. Причем не только количественно, но и качественно.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Мы достигли базового показателя, который мы должны достичь в 18 году, напомню - это 206%. По итогам 16-го показатель увеличения выставочных проектов по отношению к 12 году достиг 198%. Тем не менее, и в 17, и в 18 году эта работа будет продолжена. Это, без преувеличения могу сказать, одно из приоритетных направлений деятельности комитета, ну, и безусловно, областных музеев".