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10.02.2017 15:35

МЧС России проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

МЧС России проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Фестиваль призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде, пропагандировать и популяризировать здоровый образ жизни.

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и коллективное.
В фестивале могут принять участие коллективы любой творческой направленности образовательных учреждений из субъектов РФ, предусмотрены очный и заочный (видео выступления, фотоработы художественного конкурса (электронная версия) этапы участия в конкурсах фестиваля.
Фестиваль проводится по нескольким номинациям:
художественное творчество (изобразительное и декоративно-прикладное),
литературное творчество (авторские стихи и проза),
музыкально-исполнительское творчество (вокал, инструментальный жанр,
хореографический жанр и сценическое творчество (художественное слово, театральные постановки).

Тематика фестиваля в художественном и литературном конкурсах - «МЧС: Мужество-Честь-Спасение», в музыкально-исполнительском и сценическом конкурсах - «Звезда Спасения. Героям спасения посвящается».

Для участия в художественном конкурсе фестиваля необходимо представить фотографии работ в оргкомитет, которые отсылаются по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru , а оригиналы работ - по адресу: 121352,г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой «Фестиваль»).
В остальных номинациях работы предоставляется в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru .
В 2017 году фестиваль проводится в период с января по апрель. Заявки и работы принимаются соответственно до 23 марта 2017 года.
Подведение итогов Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» и церемония награждения будут проводиться в форме гала-концерта 15 апреля текущего года.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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