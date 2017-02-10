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10.02.2017 14:52

Ректор частного образовательного учреждения предстанет перед судом

Прокурором Октябрьского округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ректора одного из частных образовательных учреждений высшего образования. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Следствием установлено, что обвиняемый, имея реальную возможность, умышленно не выплачивал заработную плату 8 работникам института, в результате чего образовалась задолженность на сумму не менее 617 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением, на сумму 300 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области
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