Ректор частного образовательного учреждения предстанет перед судом

Прокурором Октябрьского округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ректора одного из частных образовательных учреждений высшего образования. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Следствием установлено, что обвиняемый, имея реальную возможность, умышленно не выплачивал заработную плату 8 работникам института, в результате чего образовалась задолженность на сумму не менее 617 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением, на сумму 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области