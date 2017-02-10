В Мурманске подвели итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 2016/2017 учебном году

С 7 по 9 февраля на базе кадетской школы города Мурманска состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, в котором приняли участие 67 школьников нашей области.

В ходе олимпиады участники показали свои знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности и продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях, проводить спасательные работы.

Члены жюри высоко оценили теоретическую и практическую подготовку участников. Победили в олимпиаде учащиеся средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево и средней общеобразовательной школы № 36 г. Мурманска. Дипломы призеров заслужили учащиеся основной общеобразовательной школы № 288 и средней общеобразовательной школы № 289 ЗАТО г. Заозерска, средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево, Ловозерской средней общеобразовательной школы, средних общеобразовательных школ № 6 и № 15 г. Апатиты, лицея № 2 и средней общеобразовательной школы № 36 г. Мурманска, средних общеобразовательных школ № 4 и № 22 г. Оленегорска, средней общеобразовательной школы № 19 г. Заполярного.

Министерство образования и науки Мурманской области