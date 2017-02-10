Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
10.02.2017 16:50

В Мурманске подвели итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 2016/2017 учебном году

С 7 по 9 февраля на базе кадетской школы города Мурманска состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, в котором приняли участие 67 школьников нашей области.

В ходе олимпиады участники показали свои знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности и продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях, проводить спасательные работы.
Члены жюри высоко оценили теоретическую и практическую подготовку участников. Победили в олимпиаде учащиеся средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево и средней общеобразовательной школы № 36 г. Мурманска. Дипломы призеров заслужили учащиеся основной общеобразовательной школы № 288 и средней общеобразовательной школы № 289 ЗАТО г. Заозерска, средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево, Ловозерской средней общеобразовательной школы, средних общеобразовательных школ № 6 и № 15 г. Апатиты, лицея № 2 и средней общеобразовательной школы № 36 г. Мурманска, средних общеобразовательных школ № 4 и № 22 г. Оленегорска, средней общеобразовательной школы № 19 г. Заполярного.

Министерство образования и науки Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.02
Евро = 63.03
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.