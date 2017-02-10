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10.02.2017 16:30

В Мурманске пройдут соревнования среди детей сотрудников правоохранительных органов по стрельбе из малокалиберной винтовки

11 февраля 2017 года в рамках сотрудничества ДОСААФ и МРО ОГО ВФСО «Динамо» состоится традиционное лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди детей военнослужащих министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Мурманской области. Соревнование приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Открытие соревнований состоится в стрелково-спортивном клубе ЧУ МОССК ДОСААФ (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46) 11 февраля в 12.00. В 12.30 начнутся соревнования по стрельбе.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)
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