В Мурманске пройдут соревнования среди детей сотрудников правоохранительных органов по стрельбе из малокалиберной винтовки

11 февраля 2017 года в рамках сотрудничества ДОСААФ и МРО ОГО ВФСО «Динамо» состоится традиционное лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди детей военнослужащих министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Мурманской области. Соревнование приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Открытие соревнований состоится в стрелково-спортивном клубе ЧУ МОССК ДОСААФ (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46) 11 февраля в 12.00. В 12.30 начнутся соревнования по стрельбе.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)