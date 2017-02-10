Правительство Мурманской области утвердило изменения в порядок и правила предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Внесение изменений в нормативные правовые акты правительства Мурманской области, регулирующие порядок предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, стало сегодня одной из тем заседания регионального правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев представил проекты новых правил предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также порядка оказания материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Необходимость изменений связана с тем, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в региональные законы, регулирующие вопросы предоставления отдельным категориям граждан из числа региональных льготников мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ).

Данные изменения потребовали внесения изменений в нормативные правовые акты правительства Мурманской области, устанавливающие правила предоставления ЕЖКВ ветеранам труда и реабилитированным лицам, а также специалистам государственных областных учреждений и организаций, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и в упраздненном с 1 января 2015 года поселке Росляково, включая пенсионеров.

Кроме того, в целях приведения региональных нормативных правовых актов в соответствие с нормами федерального и регионального законодательства разработаны изменения в порядок оказания материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Внесено дополнительное основание о предоставлении материальной помощи в случае необходимости приобретения назначенных по медицинским показаниям специализированных продуктов лечебного питания, которые не могут быть предоставлены за счет бюджетных средств или обязательного медицинского страхования. Конкретизирован перечень документов, предоставляемых гражданами в связи с обращениями за оказанием данного вида социальной помощи.



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