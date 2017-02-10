В рамках заседания правительства Мурманской области губернатор Марина Ковтун вручила удостоверения мировым судьям.

Сегодня на долю мировой юстиции приходится более 80% всех дел, рассматриваемых судами. Это самая близкая к людям ветвь правосудия, эффективный, «рабочий» инструмент защиты прав и свобод граждан, отметила Марина Ковтун, вручая удостоверения.

«Удостоверение мирового судьи – это свидетельство полномочий, гарантия независимости и подчиненности каждого из вас только Закону. Оно дает большие права, но и накладывает огромную ответственность», – подчеркнула Марина Ковтун и пожелала мировым судьям успехов в службе обществу, мудрости и твёрдости в принятии решений.

Губернатор вручила удостоверения Светлане Никифоровой – мировому судье судебного участка № 2 Кольского судебного района, Юлии Львовой – мировому судье судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Мурманска, Екатерине Тютюновой – мировому судье судебного участка № 1 Первомайского судебного района города Мурманска, Наталье Филипповой – мировому судье судебного участка № 2 Александровского судебного района.



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