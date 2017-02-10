Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
10.02.2017 12:10

Работа над ошибками проведена. Аэропорт "Мурманск" скорректировал систему оповещения пассажиров

Анастасия Ярославская.

Ситуация в мурманском аэропорту стабилизируется. Жалоб меньше, как и сбоев. И не только потому, что погода наладилась. После вмешательства губернатора, которая "поставила ребром" вопрос создания комфортных условий для пассажиров, проведена "работа над ошибками". Не всё еще сделано. Но главное - план действий готов. То что он рабочий, показала недавняя ситуация с задержкой московского рейса почти на сутки. В отличие от декабрьских срывов в расписании, на этот раз скандалов не было. В воздушной гавани запущена дополнительная схема информирования. Работа с авиакомпаниями активизирована, сайт переформатирован, рассылка в региональные СМИ идет мгновенно - чего раньше не было.
Начальник координационной диспетчерской службы ОАО "Аэропорт "Мурманск" Геннадий Шляхтер: "Мы так сделали, знаете - такие параметры - задержки более трех часов воздушных судов по любым причинам и когда закрывается аэродром - по метеоусловиям, другие нюансы, технические, может быть, поэтому, вот в этом плане - мы продумали".
Продумана - хотя и не до конца - схема дорожного движения. Автобусы и маршрутные такси уже высаживают и забирают людей аккурат у входа, а не в полсотне метров, как это было совсем недавно. Сейчас решается как сделать удобнее движение на нижней привокзальной площади. С этим сложнее - вопрос со стоянкой все еще в судебной плоскости. Летнее расписание тоже - в процессе, но уже налицо улучшение по региональным направлениям. В июне откроются прямые рейсы в Калининград, в Архангельск, по планам - 12 рейсов в неделю. По северной столице ожидается дефицит, зато в Москву больше предложений.
Руководитель по авиационной коммерческой деятельности ОАО "Аэропорт "Мурманск" Александр Архипов: "Мы предполагаем, что у нас в летнем расписании будут выполняться полеты на Анапу три раза в неделю, на Сочи - 3 раза в неделю, на Симферополь - 7 раз в неделю".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.02
Евро = 63.03
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.