Работа над ошибками проведена. Аэропорт "Мурманск" скорректировал систему оповещения пассажиров

Анастасия Ярославская.

Ситуация в мурманском аэропорту стабилизируется. Жалоб меньше, как и сбоев. И не только потому, что погода наладилась. После вмешательства губернатора, которая "поставила ребром" вопрос создания комфортных условий для пассажиров, проведена "работа над ошибками". Не всё еще сделано. Но главное - план действий готов. То что он рабочий, показала недавняя ситуация с задержкой московского рейса почти на сутки. В отличие от декабрьских срывов в расписании, на этот раз скандалов не было. В воздушной гавани запущена дополнительная схема информирования. Работа с авиакомпаниями активизирована, сайт переформатирован, рассылка в региональные СМИ идет мгновенно - чего раньше не было.

Начальник координационной диспетчерской службы ОАО "Аэропорт "Мурманск" Геннадий Шляхтер: "Мы так сделали, знаете - такие параметры - задержки более трех часов воздушных судов по любым причинам и когда закрывается аэродром - по метеоусловиям, другие нюансы, технические, может быть, поэтому, вот в этом плане - мы продумали".

Продумана - хотя и не до конца - схема дорожного движения. Автобусы и маршрутные такси уже высаживают и забирают людей аккурат у входа, а не в полсотне метров, как это было совсем недавно. Сейчас решается как сделать удобнее движение на нижней привокзальной площади. С этим сложнее - вопрос со стоянкой все еще в судебной плоскости. Летнее расписание тоже - в процессе, но уже налицо улучшение по региональным направлениям. В июне откроются прямые рейсы в Калининград, в Архангельск, по планам - 12 рейсов в неделю. По северной столице ожидается дефицит, зато в Москву больше предложений.

Руководитель по авиационной коммерческой деятельности ОАО "Аэропорт "Мурманск" Александр Архипов: "Мы предполагаем, что у нас в летнем расписании будут выполняться полеты на Анапу три раза в неделю, на Сочи - 3 раза в неделю, на Симферополь - 7 раз в неделю".