В столицу Заполярья пришел "Новороссийск"

Это третий и самый новый корабль уникального проекта: "В Мурманском торговом порту пришвартовался ледокол "Новороссийск". Это третий и самый новый корабль проекта 21900. Он пришел на короткий отдых после своего первого рейса на Землю Франца - Иосифа. Задача - провести через льды пароход "Клавдия Еланская", который перевез и высадил на берег более 200 пассажиров. На борту ледокола на Землю Франца-Иосифа было также доставлено свыше 160 тонн грузов. Линейные дизель-электрические ледоколы этого проекта могут обеспечить непрерывное движение при толщине льда до 1,5 метров. Они нужны для буксировки судов и других плавучих сооружений, оказания помощи и выполнения аварийно-спасательных работ, в том числе и в проведении операций по ликвидации разливов нефти. Вместе с другими ледоколами - "Владивосток и "Мурманск" - "Новороссийск" будет работать в условиях Арктики".

Светлана Деменева.