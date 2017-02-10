В Мончегорске местный житель осужден за контрабанду наркотиков

Прокуратурой города Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «контрабанда наркотических средств».

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2013 году житель Мончегорска, находясь на территории Республики Беларусь, приобрел для личного употребления наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса) массой 0,4294 грамма и наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 0,2787 грамма, которые стал незаконно хранить в принадлежащем ему автомобиле.

В дальнейшем, он, передвигаясь на личном автомобиле, направился на территорию Украины, для чего, прибыл в зону действия таможенного поста, расположенного в Гомельской области Республики Беларусь, где на указанном автомобиле пересек таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в направлении выезда из Республики Беларусь, то есть переместил через таможенную границу Таможенного союза указанные наркотическое средство гашиш и наркотическое средство каннабис.

После пересечения таможенной границы мужчинав, прибыл на таможенный пост, расположенный в Черниговской области Украины, где указанные наркотические средства были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов Украины.

По данному факту следственными органами Украины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК Украины.

В соответствии с положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством об осуществлении уголовного преследования мужчины, уголовное дело было передано в следственные органы МВД России для осуществления расследования.

Следователем СУ УМВД Россси по Мурманской области ему предъявлено обвинение в контрабанде наркотических средств, а именно в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.229.1 УК РФ.

По результатам рассмотрения уголовного дела,Мончегорский городской суд, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры города Мончегорска, признал мужчину виновным в контрабанде наркотических средств, и приговорил к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Прокуратура Мурманской области