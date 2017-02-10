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10.02.2017 11:23

Губернатор Марина Ковтун в первой тройке в рейтинг-листе действующих глав регионов РФ за январь 2017 года

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в рейтинг-лист действующих глав регионов РФ в январе 2017 года.


«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2017 года
 
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2017 года.
 
Главы регионов Северо-Западного ФО:

1

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

3 452

37 164,1

2

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич

Санкт-Петербург

6 730

32 766,5

3

КОВТУН Марина Васильевна

Мурманская обл.

2 081

13 218,4

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В Северо-Западном федеральном округе в январе 2017 года лидерами по МедиаИндексу стали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Мурманской области Марина Ковтун.
 
Медиалогия
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