Губернатор Марина Ковтун в первой тройке в рейтинг-листе действующих глав регионов РФ за январь 2017 года

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в рейтинг-лист действующих глав регионов РФ в январе 2017 года.



«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2017 года



В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2017 года.



Главы регионов Северо-Западного ФО:

1 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 452 37 164,1

2 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 6 730 32 766,5

3 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 2 081 13 218,4

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В Северо-Западном федеральном округе в январе 2017 года лидерами по МедиаИндексу стали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Мурманской области Марина Ковтун.



Медиалогия