Губернатор Марина Ковтун в первой тройке в рейтинг-листе действующих глав регионов РФ за январь 2017 года

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в рейтинг-лист действующих глав регионов РФ в январе 2017 года.
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2017 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2017 года.
Главы регионов Северо-Западного ФО:
|
1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
3 452
|
37 164,1
|
2
|
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|
Санкт-Петербург
|
6 730
|
32 766,5
|
3
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
2 081
|
13 218,4
Комментарии:
В Северо-Западном федеральном округе в январе 2017 года лидерами по МедиаИндексу стали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Мурманской области Марина Ковтун.
Медиалогия