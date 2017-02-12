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12.02.2017 12:00

За оскорбление представителя власти житель Оленегорска предстанет перед судом

Прокуратурой г.Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ.

Следствием установлено, что северянин в октябре 2016 года, находясь в общественном месте города, в присутствии посторонних граждан публично оскорбил сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску Национальной гвардии РФ при исполнении последним должностных обязанностей по охране общественного порядка.
Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Прокуратура Мурманской области
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